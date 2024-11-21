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21.11.2024, 13:01

Секрет долгой жизни: эндокринолог перечислила удивительные свойства граната — можно есть прямо с косточками

Новости Мира 0 543

Гранат — замечательный фрукт, давно признанный одним из самых полезных продуктов природы. Он богат витаминами и минералами, а также содержит множество антиоксидантов, которые очень эффективны в борьбе со свободными радикалами, передает hibiny.ru

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Врач-эндокринолог Оксана Михалёва рассказала «Известиям» о том, чем полезен гранат. Она отметила, что продукт допустимо есть вместе с косточками, особенно сорта с мягкими семенами. В мякоти, соке и семенах содержатся семь групп биологически активных веществ, которые обладают сильнейшими антиоксидантными и другими свойствами.

Наличием уролитинов обусловлены противораковые, противовоспалительные, иммуномодулирующие и антивозрастные свойства граната. Антоцианы в составе плода блокируют накопление холестерина и окисленных липидов в стенках сосудов, препятствуя развитию атеросклероза.

Фрукт богат лигнанами. Это группа фитоэстрогенов особенно полезна для женщин и может уменьшить симптомы дефицита эстрогенов, такие как приливы, нарушения сна и повышенная потливость в менопаузе.

Клетчатка улучшает функцию кишечника, снижает уровень холестерина и контролирует уровень сахара в крови. Больше всего пищевых волокон содержится в семенах граната.

В продукте есть витамин B6, необходимый для нормального функционирования нервной системы, и витамин K, важный для свёртывания крови. Гранат является источником фолиевой кислоты, которая необходима для синтеза ДНК и РНК, плод часто рекомендуют есть беременным женщинам. Считается, что так минимизируются риски развития патологий у будущих малышей.

Статья носит информационный характер. Не является медицинским назначением. Требуется консультация специалиста.

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