Делай, как цапля: простой тест определения возраста

Раскрыт тест на определение биологического возраста. Не нужны ни лаборатория, ни больница. А главное, он бесплатный. Этот способ основан на неврологической пробе Ромберга, сообщает Zakon.kz.
В Центре общественного здоровья Уфы подсказали, что нужно принять "позу цапли" – встать на одну ногу, дальше следует запустить секундомер и закрыть глаза.
Специалисты утверждают: чем меньше человек удерживает равновесие, тем выше у него риск преждевременной смерти.
Показатели, на которые стоит ориентироваться:
Во-первых, мышцы теряют силу, поэтому поддерживать устойчивость тяжелее.
Во-вторых, мозгу с возрастом "сложнее обрабатывать сигналы о положении тела в пространстве".
В-третьих, из-за малоподвижного образа жизни снижается активность и ухудшаются навыки баланса.
В-четвертых, на баланс влияют проблемы со зрением и вестибулярным аппаратом.
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