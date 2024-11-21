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21.11.2024, 16:04

Владислав Бакальчук назвал главного виновника разрушения его семьи и компании Wildberries: «Именно ему поручили заморочить Татьяну»

Новости Мира 0 14 353

Сооснователь популярного маркетплейса рассказал, кто отнял у него компанию и жену, передает hibiny.ru

Фото: соцсети Владислава Бакальчука
Фото: соцсети Владислава Бакальчука

В своем тг-канале Владислав Бакальчук назвал главного виновника всех своих бед. Он подчеркнул, что его отношения с бывшей женой Татьяной и саму компанию Wildberries разрушил Леван Мирзоян.

«Леван Мирзоян. Именно ему Керимов поручил „заморочить“ Татьяну, чтобы через ее руки развалить Wildberries и вывести все наши деньги из компании, которую мы строили годами», — выразил уверенность бизнесмен.

Бакальчук добавил, что Мирзоян искусно манипулировал его бывшей женой, используя все доступные методы — от лести и дорогих подарков до прямых угроз, в том числе и в вопросе захвата маркетплейса.

Справка: Татьяна Ким подписала контракт о слиянии Wildberries с компанией RUSS братьев Мирзоян. До этого ее муж всячески пытался сорвать сделку, утверждая, что происходит рейдерский захват маркетплейса. После слияния Татьяна Ким лишилась почти половины своего состояния, которое уменьшилось до 4,1 миллиарда рублей. До сделки оно равнялось 7,4 миллиарда рублей.

Ранее мы писали, что Иосиф Пригожин, друживший с Бакальчуками, раскрыл, что на самом деле творилось в семье владельцев Wildberries до скандала.

Тем временем основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала о насилии со стороны бывшего мужа.

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