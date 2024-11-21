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21.11.2024, 17:54

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху

Новости Мира 0 659

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильского министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в Газе, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/b.netanyahu
Фото: instagram.com/b.netanyahu

При этом установлено, что их действия подпадают под юрисдикцию МУС. Поэтому суд отклонил возражения о несоответствии юрисдикции.

"21 ноября 2024 года Палата досудебного производства I Международного уголовного суда (МУС), рассматривающая ситуацию в государстве Палестина, единогласно приняла два решения об отклонении возражений государства Израиль, выдвинутых на основании статей 18 и 19 Римского статута. Также были выданы ордера на арест господина Биньямина Нетаньяху и господина Йоава Галанта", - говорится в публикации суда.

Отмечается, что ордера на арест были выданы за преступления против человечности, умышленные нападения на гражданское население и военные преступления, совершенные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Также суд выдал ордер на арест господина Мохаммеда Диаба Ибрагима Аль-Масри, известного как "Деиф", за предполагаемые преступления против человечности и военные преступления, совершенные на территории Израиля и Палестины.

"В отношении господина Деифа прокуратура заявила, что продолжит сбор информации о его предполагаемой смерти. 15 ноября 2024 года прокуратура, ссылаясь на данные израильских и палестинских властей, уведомила палату о невозможности подтвердить, был ли господин Деиф убит или остается в живых. В связи с этим был выдан настоящий ордер на арест", - отмечается в сообщении.

Ордера засекречены для защиты свидетелей и сохранения хода расследования. Однако информация об их существовании частично опубликована, так как аналогичные действия, упомянутые в ордерах, продолжаются.

Согласно информации, действия обвиняемых включали намеренное лишение гражданского населения в Газе предметов, необходимых для выживания, таких как пища, вода, медикаменты, топливо и электроэнергия. Это привело к гибели мирных жителей, включая детей, от недоедания и обезвоживания.

Также установлено, что ограничение доступа гуманитарной помощи не имело оправданий с точки зрения международного гуманитарного права. Несмотря на предупреждения ООН и других организаций, помощь предоставлялась минимально и лишь под международным давлением.

Ранее премьер-министр Израиля уволил министра обороны Йоава Галанта. Он заявил, что "не доверяет министру обороны во время войны".

Также Беньямин Нетаньяху предлагал пять миллионов долларов за каждого заложника и безопасный выезд из Газы.

В последнее время в адрес премьер-министра все чаще звучат обвинения в преднамеренном затягивании переговоров по соглашению об освобождении заложников. Критики считают, что это способствует продолжению войны и продлению его пребывания у власти. Нетаньяху эти обвинения отрицает.

Напомним, в ходе атаки на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС убили более 1200 и взяли в заложники более 250 человек. Из них 97 остаются в Газе, включая тела по меньшей мере 34, убитых израильскими военными.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
К сожалению бывает что интересы страны идут вразрез с законами человечности
21.11.2024, 15:34
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