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22.11.2024, 07:40

Ученые рассказали, как выявить болезнь Альцгеймера с помощью трех вопросов

Новости Мира 0 475

Ученые из Университета Кэйо и медицинского центра Сайсэкай (оба в Японии) сформировали три вопроса, по ответам на которые можно оценить риски возникновения болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy (ART), передает "Газета.RU"

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По словам исследователей, начало когнитивного спада можно выявить при анализе ответов на три вопроса: испытывает ли человек беспокойство, приносит ли ему что-то радость и какие новости за последние три месяца привлекли его внимание.

Метод был протестирован на 108 пациентах с разными стадиями когнитивных нарушений и 47 здоровых добровольцах. После получения ответов на вопросы участникам провели сканирование мозга для подтверждения результатов. Оказалось, что отрицательный ответ на первый вопрос, попытки подробно объяснить, почему человека ничего не радует, и отсутствие интереса к недавним новостям — это признаки развития болезни Альйцгеймера на начальных этапах. Также о заболевании сигнализировало упоминание новостей с большим сроком давности.

Дополнительно ученые обратили внимание на манеру общения участников. Поиск поддержки у экспериментаторов и выражение неуверенности также коррелировали с когнитивными проблемами.

По словам специалистов, «метод трех вопросов» может стать эффективным инструментом для первичной диагностики, позволяющим не пропустить подходящий момент для начала лечения.

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