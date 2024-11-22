В WhatsApp появилась еще одна полезная функция

В WhatsApp добавлена бесплатная функция расшифровки голосовых сообщений на русском языке, передает Tengri Life со ссылкой на блог разработчиков мессенджера.

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Чтобы подключить функцию, следует перейти в меню "Настройки", где в разделе "Чаты" необходимо выбрать пункт "Расшифровка голосовых сообщений", а затем скачать языковой пакет.

Разработчики уточнили, что перечень поддерживаемых языков может различаться на ОС Android и iOS. Русский и английский доступны на обеих платформах.

Чтобы расшифровать голосовое сообщение, следует удерживать его и выбрать в выпадающем меню кнопку "Транскрибировать".

"Расшифровки создаются прямо на вашем устройстве, чтобы никто, кроме вас, не смог прочитать или прослушать ваши личные сообщения - они недоступны даже WhatsApp", - заверили разработчики.

Отмечается, что "в ближайшие недели" функция будет доступна пользователям по всему миру на некоторых языках, а другие языки планируется добавить в течение следующих месяцев.