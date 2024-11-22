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22.11.2024, 09:40

Сверхкрупное месторождение золота на миллиарды долларов нашли в Китае

Новости Мира 0 421

В Китае обнаружили месторождение с запасами более чем в 1000 тонн золота, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В провинции Хунань в Центральном Китае геологи нашли сверхкрупное месторождение золота. Они обнаружили более 40 золотоносных жил с запасами в 300 тонн золота на глубине 2000 метров под месторождением Ваньгу в уезде Пинцзян.

Запасы на глубине 3000 метров составили 1000 тонн золота и оцениваются в 600 миллиардов юаней, или 83 миллиарда долларов.

"На многих пробуренных кернах горных пород было обнаружено видимое золото. Тонна руды на глубине 2 000 метров содержала максимум 138 граммов золота", - отметил эксперт по разведке руды Чэнь Жулинь.

Заместитель начальника геологического управления Лю Юнцзюнь заявил, что на месторождении Ваньгу использовались новые технологии разведки руды, такие как 3D-геологическое моделирование. Золото также было обнаружено во время бурения вокруг периферийных зон участка, что открывает многообещающие перспективы.

Отметим, что цена на золото на мировом рынке составляет 2687 долларов за одну тройскую унцию.

Ранее в Астане рассмотрели дело о транснациональной контрабанде золота. Суд установил, что с 2016 по 2021 год члены группы неоднократно осуществляли контрабандные поставки золота через границу, обходя таможенные правила. За пять лет они переместили более 190 килограммов золота, стоимость которого оценена в пять миллиардов тенге.

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