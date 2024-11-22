В российских сосисках нашли смертельно опасный фермент: какие бренды могут вызвать онкологию

В сосисках российского производства обнаружили опасный для здоровья фермент микробную трансглютаминазу. Об этом сообщает ТГ-канал MASH, передает hibiny.ru

Фото: paesana.com

В Россельхознадзоре уточнили, что запрещенную добавку нашли в продукции, поставляемой в магазины Мордовии. Добавки «мясного клея» нашли в сосисках брендов «Великолукский мясокомбинат», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Баварушка», «Знать», «Мясная коллекция МК», «Стародворье» и «Колбасы от Макарова». Вся информация о нарушениях уже передана Роспотребнадзору.

Использование микробной трансглютаминазы в производстве в РФ запрещено на законодательном уровне. Этот фермент бьет по иммунитету, приводит к дисфункции кишечника и в разы повышает риск развития раковых заболеваний.

В России «мясной клей» запрещен давно, однако крупные производители все равно идут на нарушения ради искусственного увеличения веса продукции и серьезной экономии. В российских магазинах с завидной регулярностью находят продукты с этим опасным ферментом.

Справка: микробная трансглютаминаза модифицирует структуру молекул белков. Этим ферментом склеивают фрагменты мясного сырья и удерживают в мясе жидкость, тем самым повышая вес и улучшая текстуру продукции.