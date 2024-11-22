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22.11.2024, 14:31

У Овна - мигрень, у Тельца - щитовидка... Астрологи перечислили 12 заболеваний, свойственных разным знакам Зодиака

Новости Мира 0 454

Как влияет на нас рождение под определенной звездой, передает hibiny.ru

Фото с сайта hibiny.ru
Фото с сайта hibiny.ru

Рождение под определенной звездой накладывает на каждого человека отпечаток. Это касается не только заложенного в нас от рождения потенциала, но и склонности к некоторым заболеваниям.

1. Овен

Овнам покровительствует огненный Марс. Рожденные под этим знаком Зодиака часто имеют целый набор психосоматических болезней. Чаще всего Овнов одолевают заболевания глаз, ушей, носа, зубов и мигрени.

2. Тельцы

Тельцов «курирует» Венера. Поэтому у них очень развита чувственная сфера. Наиболее частые заболевания Тельцов — болезни щитовидной железы и горла.

3. Близнецы

Близнецы рождаются под покровительством Меркурия. Их ведущий импульс в жизни — получение, переработка и использование информации. Поэтому чаще всего Близнецы сталкиваются с болезнями органов речи и дыхательной системы.

4. Рак

Раками управляет Луна. Поэтому в представителях данного знака Зодиака преобладает женская энергия. Для Раков характерны болезни мочеиспускательной и половой системы. Однако с детства они нередко сталкиваются и с заболеваниями органов дыхания.

5. Лев

Львам покровительствует Солнце. Именно поэтому представители этого знака Зодиака считают себя центром вселенной. Неудивительно, что их основной проблемой чаще всего являются болезни сердечно-сосудистой системы. Львам стоит прислушиваться к «моторчику», чтобы исключить или свести к минимуму вероятность возникновения инфаркта, тахикардии или аритмии.

6. Дева

Планета Девы — Меркурий. Поэтому представители этого знака Зодиака имеют тесную связь со всем материальным и земным. Любая непредсказуемость и неопределенность могут вызвать у них сильное чувство тревоги. Из органов у Дев нередко страдают желудок и кишечник. Наиболее частые заболевания — гастрит, язва или непроходимость, также их мучают повышенная тревожность, депрессия и бессонница.

7. Весы

Весам жизненно важно, чтобы рядом с ними всегда находился источник равновесия. В детстве это может быть мама, а во взрослой жизни — партнер по браку или даже начальник. В противном случае Весы начинают накапливать в себе негатив, что рано или поздно приводит к заболеваниям печени и почек.

8. Скорпион

Скорпионов по жизни «ведет» Плутон. Именно поэтому представители данного знака Зодиака отличаются стремлением доминировать над другими. Если Скорпион не находит объект применения своей неуемной энергии, то обращает ее против себя самого. Тогда у него могут проявиться болезни органов большого таза и мочеполовой системы.

9. Стрелец

Огненным Стрельцам в жизни всегда нужна масштабная цель. В ожидании ее достижения они часто бывают несдержанны в еде и питье. Обычно это приводит к заболеваниям печени и почек, а в худшем случае — к циррозу, холециститу и гепатиту.

10. Козерог

Козероги всю жизнь энергетически связаны с Сатурном. В зрелом возрасте они часто сталкиваются с болезнями позвоночника и суставов. Наиболее частые заболевания Козерогов — артрит, остеохондроз и радикулит.

11. Водолей

Водолеям покровительствует Уран. От рождения они склонны к умственной деятельности. С годами это приводит к чрезмерному возбуждению нервной системы. Именно поэтому Водолеи склонны к неврозам и заболеваниям психики. Отсюда частая бессонница, депрессии и вегето-сосудистая дистония.

12. Рыбы

Рыбы, как и Водолеи, стараются скрыться от всех невзгод в вымышленном мире. Когда действительность входит в противоречие с их фантазиями, начинаются проблемы. Часто это приводит к заболеваниям нервов и психическим расстройствам. Если среди Водолеев много невротиков, то Рыбы более склонны уходить в различные состояния шизоидного и аутистического спектра. Также проблемными зонами тела Рыб являются ноги и ступни.

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