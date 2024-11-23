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22.11.2024, 19:32

«Лишены наград бессрочно»: Зеленский признал «предателями» Украины патриарха Кирилла и Киркорова

Новости Мира 0 360

Владимир Зеленский лишил государственных наград и званий 34 «предателей Украины». В их числе оказались патриарх Кирилл, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, певцы Николай Басков, Филипп Киркоров и Александр Малинин, а также режиссер Владимир Бортко и тренер «Зенита» Анатолий Тимощук. В РПЦ назвали лишение патриарха украинских наград «актом ненависти в отношении русского православия», передает "Газета.RU"

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении «предателей Украины» государственных наград и званий, сообщила пресс-служба его офиса.

В список вошли 34 человека, среди которых бывшие чиновники, народные депутаты, руководители Службы безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратуры, артисты, а также российские политические, религиозные и культурные деятели.

«Все они лишены государственных наград Украины бессрочно», — заявили в офисе президента.

К десяти лицам применен максимальный набор санкций: им также заблокировали активы на территории Украины, аннулировании лицензии и разрешения и полностью прекратили их торговые операции.

Государственных наград Украины в числе прочих лишились патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Также награды забрали у главы движения «Другая Украина», экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, экс-депутатов Верховной рады Тараса Козака, Андрея Деркача и Олега Царева, бывших премьер-министра Украины Николая Азарова и вице-премьера Дмитрия Табачника, а также у губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Артистов лишили почетных званий

Украинских наград и званий лишились певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков, режиссер Владимир Бортко.

В санкционный список также попали певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий.

Единственный фигурант списка, принадлежащий миру спорта, — тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук.

«Государственными наградами Украина благодарит тех, кто служит ей, защищает ее и делает все, чтобы она выстояла, а не тех, кто перешел на сторону врага и помогает разрушать наше государство», — написал Владимир Зеленский в Telegram.

«Акт ненависти»

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал лишение патриарха Кирилла наград Украины «очередным актом ненависти в отношении русского православия».

«Те, кто сейчас правят на Украине, с какой-то одержимостью пытаются стереть из памяти жителей этого государства любое воспоминание о том, что народы исторической Руси вышли из единого корня и могут жить в мире. Что они разделяют единую веру, почитают общих деятелей культуры и науки, выдающихся исторических личностей», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Режиссер Владимир Бортко заявил «Вечернему Санкт-Петербургу», что не беспокоится из-за решения украинских властей.

«Вот это да! Не может быть! Как же это он сделал? Как я должен отреагировать? Да никак! [Мне все равно] до такой степени, что даже сказать невозможно!» — ответил он на вопрос о лишении наград.

Режиссер подчеркнул, что считает себя народным артистом России и его «вполне устраивает» быть лауреатом Государственной премии РСФСР.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Зеленский уже не знает в какую сторону гавкнуть
22.11.2024, 14:47
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