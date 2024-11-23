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23.11.2024, 09:13

Мощная звуковая волна от столкновения галактик дошла до Земли

Новости Мира 0 416

Британские астрономы зафиксировали один из самых мощных "звуковых ударов" во Вселенной, вызванный столкновением массивной галактики с соседями, рассказывает Tengri Life со ссылкой на LiveScience.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Научный портал пишет, что это космическое событие произошло в Квинтете Стефана, когда одна из пяти галактик системы, называемая NGC 7318b, врезалась в остальные четыре, двигаясь со скоростью 3,2 миллиона километров в час.

Вход NGC 7318b в систему вызвал мощный ударный фронт, похожий на "звуковой удар от реактивного истребителя", заявили исследователи. Они надеются, что изучение этого феномена поможет лучше понять насильственные и хаотичные взаимодействия между галактиками. Результаты их исследования были опубликованы в пятницу, 22 ноября, в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

По сути, это огромное межгалактическое поле обломков. Новый нарушитель, NGC 7318b, ворвался в это поле обломков, сжав плазму и газ. В результате плазма снова "зарядилась энергией", засияла в радиочастотном диапазоне и, вероятно, спровоцировала формирование звезд, - рассказала в интервью порталу астрофизик из Университета Хартфордшира в Великобритании Марина Арнаудова.

Названный в честь французского астронома Эдуара Стефана, открывшего его в XIX веке, Квинтет Стефана представляет собой группу из пяти галактик, которые, по данным NASA, "вовлечены в космический танец с повторяющимися тесными сближениями".

Квинтет расположен на расстоянии около 290 миллионов световых лет от Земли и стал первой компактной группой галактик, когда-либо обнаруженной. Он был запечатлен множеством телескопов, включая телескопы Хаббла и Джеймса Уэбба.

Для изучения поведения и истории этой системы исследователи использовали спектрограф WEAVE, установленный на телескопе Уильяма Гершеля на острове Ла-Пальма.

С помощью анализа света, исходящего от системы, WEAVE отслеживал остатки обломков, рождение новых звезд и следы ионизированного газа, оставленные силой столкновения. Все эти элементы были перемешаны ударным фронтом, распространяющимся с гиперзвуковой скоростью после входа NGC 7318b в систему.

Астрономы, изучающие Квинтет Стефана, могут получить ценную информацию о том, как столкновения и слияния, начавшиеся со времен Большого взрыва, формировали наблюдаемые сегодня галактики, а также о том, каким может быть будущее этой системы.

Это редкая возможность увидеть сложный набор галактик, пойманных в процессе столкновения. Что касается того, чем это закончится, то, скорее всего, одна из галактик в конечном итоге сольется с другой из группы, но это произойдет не раньше чем через миллионы или даже миллиарды лет, учитывая их огромные размеры и скорости, - отметила Арнаудова.

Эти наблюдения стали первыми для WEAVE, но далеко не последними. Исследователи планируют использовать спектрограф для изучения процессов реонизации Вселенной после Большого взрыва, исследования формирования звезд и проведения экспериментов по "галактической археологии", чтобы понять, как наша галактика Млечный Путь развивалась с течением времени.

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