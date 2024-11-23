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23.11.2024, 10:00

Конора Макгрегора признали виновным в изнасиловании

Новости Мира 0 440

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор был признан виновным в изнасиловании, произошедшем в 2018 году в дублинском отеле Beacon, передает Ulys Sport.

Фото: Niall Carson/Getty Images
Фото: Niall Carson/Getty Images

В рамках гражданского разбирательства, суд вынес решение о выплате компенсации пострадавшей женщине в размере 248 603 евро.

Женщина, которая познакомилась с Макгрегором через социальные сети, заявила, что инцидент произошел в пентхаусе отеля, где боец прижал ее к кровати, душил, а затем насильно вступил в половую связь, сопровождавшуюся избиением. Эксперты подтвердили наличие синяков и ссадин на теле и шее потерпевшей. Женщина также отметила, что она была против близости по причине менструации.

После оглашения решения суда, Макгрегор покинул зал, не сделав публичных комментариев по делу. Потерпевшая же поделилась своими впечатлениями от процесса, назвав недели разбирательства «кошмаром».

Гражданский суд признал действия Макгрегора ненадлежащими, обязав его выплатить пострадавшей компенсацию в размере 248 603 евро. 

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