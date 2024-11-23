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23.11.2024, 11:11

Правда ли, что мужчины переносят простуду тяжелее, чем женщины – исследование

Новости Мира 0 368

В обществе сформировалось представление, что мужчины при температуре 37,5° пишут завещание, тогда как женщины при таком же симптоме не меняют обычный образ жизни. Ученые выяснили, как болезнь влияет на представителей разных полов, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Во время одного эксперимента ученые набрали 1 700 мужчин и женщин и ввели им вирус, вызывающий признаки простуды. Добровольцев эксперимента просили определить тяжесть своих симптомов по 10-балльной шкале.

В то же время врачи проверяли здоровье участников по объективным параметрам: измеряли температуру тела, оценивали количество выделений из носа и воспаление миндалин.

Ориентируясь на реальные симптомы, ученые посчитали, что среди мужчин тяжесть своего состояния преувеличивали 19,9% участников, а среди женщин – только 14,2%.

Однако это всего лишь одно исследование, проведенное более 20 лет назад.

Авторы другой, более современной научной работы, опросили свыше 2,7 тысячи людей из 14 европейских городов и выяснили, что о дискомфорте от простуды заявляли 74,7% заболевших женщин и только 66,5% мужчин.

Более того, оказалось, что женщины чаще применяют средства для облегчения симптомов. Например, принимают аптечные препараты от лихорадки, насморка и больного горла или используют народные методы вроде чая с медом и лимоном.

Единственный способ "лечения", который мужчины применяли чаще женщин, – алкоголь. Во время простуды этанол тем или иным способом использовали 18,9% участников и только 8,6% участниц. Хотя стоит отметить, что ни растирание спиртом, ни уж тем более его прием внутрь не считаются доказанными способами ускорить выздоровление.

Есть всего два исследования, которые противоречат друг другу, и сделать однозначный вывод на их основании невозможно. Более того, в научных работах для оценки симптомов использовались опросы, а этот инструмент не всегда дает объективные данные. Ведь чувства человека обусловлены не только реакцией организма на вирус, но и особенностями восприятия.

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