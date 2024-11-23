18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
498.34
519.72
4.85
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.11.2024, 12:20

“4300 километров в час“: таинственный объект наблюдали в Нью-Йорке

Новости Мира 0 581

18 ноября телеканал Fox 5 News показал таинственный шарообразный объект, замеченный над рекой Гудзон в Нью-Йорке, что вызвало бурю обсуждений и взволновало любителей теорий заговора, передает Tengri Travel со ссылкой на dailymail.co.uk.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

На видео с вертолета сняли быстро движущийся светящийся шар, который вылетел из Хобокена, штат Нью-Джерси, и направился ко Всемирному торговому центру, где и исчез.

Это наблюдение заставило некоторых жителей Нью-Йорка задуматься, не скрываются ли инопланетяне среди нас, особенно учитывая, что всего через несколько дней после этого Пентагон выпустил доклад о близком столкновении авиалайнера с таинственным объектом у побережья города.

Если на видео действительно зафиксирован неизвестный объект, он должен был двигаться со скоростью около 4300 километров в час, преодолевая 5 километров за четыре секунды. Единственным возможным аналогом такого объекта в реальности является Lockheed SR-71 Blackbird – один из самых быстрых реактивных самолетов, способных развивать скорость до 3500 километров в час.

Эксперты предложили несколько версий того, что могло быть таинственным шаром. Некоторые посчитали, что это был оптический артефакт из-за стекла вертолета, другие – что это могла быть птица, находящаяся вне фокуса.

Я подумал, что это может быть птица, находящаяся вне фокуса, но ближе к концу объект выглядит прозрачным, что, скорее, указывает на рефракцию света, а не на твердый объект, - отметил Ави Леб, физик из Гарварда.

Эксперт добавил, что шар мог быть вызван ярким пятном, появившимся из-за отражения солнечного света, когда камера меняла позицию относительно солнца и земли.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0
“Платежи и переводы не будут работать, имейте наличку на 2 дня“. В Нацбанке ответили на рассылкуНовости Казахстана
06.11.2024, 16:28 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...