“4300 километров в час“: таинственный объект наблюдали в Нью-Йорке

18 ноября телеканал Fox 5 News показал таинственный шарообразный объект, замеченный над рекой Гудзон в Нью-Йорке, что вызвало бурю обсуждений и взволновало любителей теорий заговора, передает Tengri Travel со ссылкой на dailymail.co.uk .

Фото: кадр из видео

На видео с вертолета сняли быстро движущийся светящийся шар, который вылетел из Хобокена, штат Нью-Джерси, и направился ко Всемирному торговому центру, где и исчез.

Это наблюдение заставило некоторых жителей Нью-Йорка задуматься, не скрываются ли инопланетяне среди нас, особенно учитывая, что всего через несколько дней после этого Пентагон выпустил доклад о близком столкновении авиалайнера с таинственным объектом у побережья города.

Если на видео действительно зафиксирован неизвестный объект, он должен был двигаться со скоростью около 4300 километров в час, преодолевая 5 километров за четыре секунды. Единственным возможным аналогом такого объекта в реальности является Lockheed SR-71 Blackbird – один из самых быстрых реактивных самолетов, способных развивать скорость до 3500 километров в час.

Эксперты предложили несколько версий того, что могло быть таинственным шаром. Некоторые посчитали, что это был оптический артефакт из-за стекла вертолета, другие – что это могла быть птица, находящаяся вне фокуса.

Я подумал, что это может быть птица, находящаяся вне фокуса, но ближе к концу объект выглядит прозрачным, что, скорее, указывает на рефракцию света, а не на твердый объект, - отметил Ави Леб, физик из Гарварда.

Эксперт добавил, что шар мог быть вызван ярким пятном, появившимся из-за отражения солнечного света, когда камера меняла позицию относительно солнца и земли.