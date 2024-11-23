Врачи объяснили, сколько воды можно выпить за один раз

Врачи рекомендует людям начинать свой день со стакана воды. Этот простой ритуал поможет запустить процесс пищеварения, снизит уровень кислотности в желудке и активизирует работу кишечника. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из воды, необходимо следовать нескольким простым правилам, рассказывает Tengri Life.
По их мнению, людям не следует утолять жажду сразу несколькими стаканами воды после пробуждения.
Это может создать дополнительную нагрузку на сердце из-за чрезмерного разжижения крови. Оптимальным объемом будет около 150 миллилитров, выпитых медленно и постепенно, - пишут врачи.
Кроме того, считают они, нужно выбирать правильные напитки. Соки, кофе, молоко и соленая вода не заменят чистую воду и в некоторых случаях могут негативно сказаться на пищеварении. Идеальным выбором станет фильтрованная или кипяченая вода.
К тому же необходимо соблюдать температурный режим. Ледяная вода может вызвать боль в горле, в желудке и диарею, а горячая - ожоги и даже рак пищевода. Поэтому нужно выбирать напитки, температура которых близка к температуре окружающей среды.
По мнению экспертов, следуя этим простым правилам, человек сможет поддерживать оптимальный уровень гидратации и заботиться о своем здоровье.
Комментарии0 комментарий(ев)