Врачи объяснили, сколько воды можно выпить за один раз

Врачи рекомендует людям начинать свой день со стакана воды. Этот простой ритуал поможет запустить процесс пищеварения, снизит уровень кислотности в желудке и активизирует работу кишечника. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из воды, необходимо следовать нескольким простым правилам, рассказывает Tengri Life .

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По их мнению, людям не следует утолять жажду сразу несколькими стаканами воды после пробуждения.

Это может создать дополнительную нагрузку на сердце из-за чрезмерного разжижения крови. Оптимальным объемом будет около 150 миллилитров, выпитых медленно и постепенно, - пишут врачи.

Кроме того, считают они, нужно выбирать правильные напитки. Соки, кофе, молоко и соленая вода не заменят чистую воду и в некоторых случаях могут негативно сказаться на пищеварении. Идеальным выбором станет фильтрованная или кипяченая вода.

К тому же необходимо соблюдать температурный режим. Ледяная вода может вызвать боль в горле, в желудке и диарею, а горячая - ожоги и даже рак пищевода. Поэтому нужно выбирать напитки, температура которых близка к температуре окружающей среды.

По мнению экспертов, следуя этим простым правилам, человек сможет поддерживать оптимальный уровень гидратации и заботиться о своем здоровье.