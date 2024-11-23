Мерседес Брежнева выставили на продажу в Москве

В Москве уйдет с молотка Mercedes Леонида Брежнева. Стартовая цена винтажного авто с большой историей составляет более 32 миллионов рублей (154 млн тенге) с учётом комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на PEH-TV.

Фото: кадр из видео

Голубой Mercedes-Benz в особенной комплектации подарили Генеральному секретарю ЦК КПСС в 73-м году во время его визита в ФРГ.

Ценный подарок стал символом дипломатических отношений между государствами. Брежнев ездил на нем около семи лет, а после вручил сыну лучшего друга, с тех пор Mercedes хранился в автопарке этой семьи.