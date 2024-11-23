Астролог назвала четыре знака зодиака, которые могут разорвать отношения до конца года

Известный астролог Тамара Глоба раскрыла судьбоносные перемены, которые ожидают некоторых представителей зодиакального круга в оставшиеся недели 2024 года, сообщает Zakon.kz .

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По ее словам, звезды готовят серьезные трансформации в личной жизни, которые, хотя и могут показаться болезненными, приведут к лучшему будущему, пишет pg12.ru.

Близнецы: время отпустить прошлое

Представители этого знака столкнутся с необходимостью пересмотреть свои отношения. Несмотря на кажущуюся стабильность, внутренние противоречия достигнут пика. Расставание откроет двери для новых перспективных знакомств и возможность начать жизнь с чистого листа.

Весы: освобождение от токсичных связей

Для Весов конец года станет периодом освобождения от токсичных связей. Старые отношения, которые давно себя исчерпали, подойдут к логическому завершению. Это время внутренней гармонии и обновления.

Водолей: путь к свободе

Водолеи получат шанс разорвать отношения, которые держали их на месте. Влияние звезд поможет принять решительные меры для изменения личной жизни. Период благоприятен для завершения отживших свое связей.

Скорпион: кардинальные перемены

Скорпионов ждут кардинальные перемены в личной жизни. Расставание, которое произойдет до конца года, откроет путь к более гармоничным отношениям в будущем.

Астролог рекомендует принять перемены как необходимый этап развития и довериться интуиции, а также сохранять спокойствие и фокусироваться на саморазвитии.

Помните, что любое расставание – это не конец, а начало нового этапа жизни. Звезды подсказывают: иногда нужно отпустить прошлое, чтобы освободить место для счастливого будущего, - говорит Глоба.