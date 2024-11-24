В Перми невесту со свадьбы увели в суд за долги по алиментам

В Перми приставы попали на свадьбу должницы, которая выходила замуж, и доставили ее в суд за долги по алиментам на четверых детей, сообщает Информбюро со ссылкой на ura.news .

Фото: Pixabay

Как сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, сотрудники органа принудительного исполнения оказались среди приглашённых гостей. Дату свадьбы пермячки они узнали в загсе. В день церемонии бракосочетания пристав поздравил невесту со вступлением в брак, а затем составил в отношении неё протокол об административном правонарушении по статье о неуплате алиментов на собственных детей.

Сразу же после бракосочетания женщину доставили в суд из-за задолженности по алиментам в размере более 850 тысяч рублей. Суд назначил ей 30 часов обязательных работ, так что медовый месяц женщина проведет с пользой для общества, - пояснили в ведомстве.

Известно, что 34-летняя пермячка лишена родительских прав. По решению суда она обязана выплачивать половину своих доходов на содержание четверых сыновей. Однако женщина больше двух лет не исполняет свои обязанности, официально не трудоустроена, имущества и денег на счетах не имеет.