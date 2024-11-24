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23.11.2024, 20:22

Названы шокирующие генетические преимущества азиатов

Новости Мира 0 830

Исследования ученых показывают, что у азиатов имеются удивительные генетические особенности, которые дают им конкурентные преимущества в различных сферах жизни, передает offside.kz

Фото с сайта offside.kz
Фото с сайта offside.kz

Эти особенности формировались на протяжении тысячелетий и связаны с климатическими, социальными и историческими факторами.

Уникальная адаптация к экстремальным условиям

Одна из наиболее обсуждаемых особенностей — способность азиатов адаптироваться к суровым природным условиям. Например, жители Тибета и других высокогорных регионов обладают генетической мутацией EPAS1, которая позволяет их организму эффективнее использовать кислород на больших высотах. Это объясняет, почему тибетцы и шерпы с легкостью покоряют горные вершины, где у большинства людей начинается кислородное голодание.

Интересно, что похожая адаптация встречается у жителей Анд в Южной Америке, но тибетский вариант этой мутации развился независимо. Это указывает на уникальную способность азиатских популяций к быстрой адаптации.

Устойчивость к болезням

Азиатские народы демонстрируют генетическую устойчивость к ряду инфекционных заболеваний. Например, мутация CCR5-Delta32, которая снижает вероятность заражения некоторыми вирусами, чаще встречается у азиатов. Кроме того, исследования показывают, что гены HLA-системы у азиатов лучше подготовлены к борьбе с определенными инфекциями, что в историческом контексте помогло пережить эпидемии.

Высокая плотность мышц и выносливость

Исследования показывают, что у некоторых азиатских народов есть ген ACTN3, который ассоциируется с высокой физической выносливостью и силой. Этот "ген спринтера" объясняет успехи японских и корейских спортсменов в таких видах спорта, как боевые искусства, бег и плавание. Сочетание генетической предрасположенности и культурных традиций, таких как тренировки с раннего возраста, формирует сильных и выносливых атлетов.

Гены долголетия

Восточные азиаты также выделяются среди других народов продолжительностью жизни. Исследования показывают, что определенные мутации в генах FOXO3 и SIRT1, связанных с регуляцией клеточного старения, чаще встречаются у японцев и китайцев. Эти гены замедляют процессы старения, способствуют поддержанию здорового обмена веществ и снижению риска хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые болезни.

Эти открытия объясняют феномен долгожителей на Окинаве и в других регионах Японии, где многие люди доживают до 100 лет и более, сохраняя активность и ясность ума.

Генетика интеллекта и обучения

Ещё одним удивительным фактом является генетическая предрасположенность азиатов к обучению. Исследования показали, что вариации в гене DRD2, связанном с системой дофамина, могут влиять на мотивацию к обучению и способность концентрироваться. В сочетании с культурными установками, которые подчеркивают важность образования, это объясняет высокие достижения азиатов в академической среде.

Кроме того, генетические исследования показывают, что у азиатов могут быть мутации, связанные с улучшенной памятью и когнитивной пластичностью. Это помогает в освоении сложных навыков, таких как игра на музыкальных инструментах или программирование.

Кожные преимущества

Ещё одно преимущество азиатов — их кожа. Она лучше защищена от фотостарения и воздействия ультрафиолета благодаря высокой концентрации меланина и особенностям структуры эпидермиса. Это делает кожу азиатов менее подверженной образованию морщин и пигментных пятен. Ученые отмечают, что эти особенности связаны с мутациями в генах MC1R и TYRP1.

Кожа азиатов также обладает повышенной способностью удерживать влагу, что обусловлено генетическими особенностями барьерной функции эпидермиса. Это позволяет коже дольше сохранять молодость и эластичность.

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