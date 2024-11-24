Бритни Спирс рассказала фанатам об ужасных последствиях своих танцев

Певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала поклонников достаточно откровенными фото. В этот раз она показала снимки окровавленных ступней после танцевальных тренировок, сообщает Zakon.kz .

Фото: instagram.com/britneyspears/

На своей странице в Instagram звезда рассказала, какой ценой ей достаются танцевальные номера, и опубликовала фото ног после занятия на пуантах.

Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать. Мои ноги истекали кровью четыре раза!, - написала певица.

По ее словам, ноги пострадали потому, что танцы проходили не на мраморном полу дома, а там, где бетон.