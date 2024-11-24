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24.11.2024, 09:44

Илон Маск побил собственный мировой рекорд

Новости Мира 0 317

Американский миллиардер, владелец соцсети X, гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск побил собственный рекорд и вновь стал богатейшим человеком в мире, рассказывает Tengri Life со ссылкой на РИА Новости.

Фото:depositphotos.com / Фото автора imagepressagency
Фото:depositphotos.com / Фото автора imagepressagency

"Чистое состояние Илона Маска в пятницу достигло исторического максимума - 347,8 миллиарда долларов", - приводится в материале информация агентства Bloomberg.

Сообщается, что такой результат отчасти связан с продолжающимся ростом акций Tesla. Также победа Дональда Трампа на выборах в США вывела бизнесмена в центр политического внимания. Прошлый рекорд - 340,4 миллиарда долларов - Маск поставил в ноябре 2021 года.

Второе место в рейтинге издания занимает Джефф Безос с 219 миллиардами долларов.

Первого октября журнал Forbes также сообщил, что Маск остается богатейшим человеком в Америке третий год подряд, тогда его состояние оценили в 244 миллиарда долларов.

Напомним, победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп объявил о том, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен - бывший кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению повышения эффективности государственного управления.

Маск заявлял, что их назначение "вызовет шок в системе и у всех, кто причастен к расточительству бюджету правительства, а это очень много людей".

Намерение Трампа назначить главу Tesla и SpaceX на должность в новом американском правительстве представляет собой "неслыханный вызов", считает бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. По ее мнению, политика должна определять социальный баланс между влиятельными людьми и обычными гражданами.

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