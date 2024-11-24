Ученые назвали группу крови, которой обладают успешные люди

Финансовое благополучие может зависеть от группы крови. К такому выводу пришли ученые из Японии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Medicine .

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Ученые попытались выяснить, люди с какой группой крови более предприимчивы и успешны в бизнесе. В ходе эксперимента им удалось обнаружить связь между определенными чертами характера и богатством.

Как оказалось, чаще всего финансового успеха достигают именно обладатели второй группы крови. Они самые трудолюбивые и ответственные. Благодаря высокой мотивации они доводят любое начатое дело до конца.

Люди, обладающие третьей группой крови, чаще всего имеют творческие способности. Люди с первой группой крови, по данным ученых, занимают руководящие должности. Талантливые спортсмены чаще рождаются с четвертой группой крови.

Справка: по статистике, примерно у 40% населения планеты кровь первой группы. Четвертая группа крови — самая редкая. Она встречается всего у 6%.

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