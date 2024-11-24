Названы 8 фраз, после которых муж передумает разводиться

Психолог Анна Турбал рассказала, какие восемь фраз, сказанные женщиной, могут стать первым шагом к улучшению отношений между супругами, даже если дело идет к разводу, передает hibiny.ru

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Для каждого человека в браке необходимо чувствовать себя важным, ценным, нужным и любимым. В противном случае рано или поздно в голову как мужчине, так и женщине может закрасться мысль, что любовь прошла и пора искать счастье на стороне.

Психолог объяснила, что в кризисные моменты брака можно использовать несколько волшебных фраз, которые могут все наладить.

На первое место эксперт поставила фразу: «Дорогой, я хочу тебя услышать». На втором месте оказались слова: «Я люблю тебя и хочу быть с тобой».

Наладить отношения в семье также помогут фразы «Спасибо тебе за то, что ты делаешь для нас», «Давай поговорим о том, что нас беспокоит» и «Я благодарю тебя за…».

На шестом месте оказались слова, которые способны растопить сердце почти любого мужчины: «Я ценю то, что ты есть в моей жизни».

На седьмое место психолог поставила высказывание «Я верю в нас!», а на восьмое — «Я хочу договориться и предлагаю обсудить то, что сделает и тебя и меня счастливыми».

Все эти фразы показывают желание женщины идти на компромисс, разобраться в проблеме и сохранить семью. Использование бережных формулировок в моменты, когда отношения накалились и все может закончиться разводом, является залогом сохранения отношений, пишет tenchat.ru.

Если в семье удастся создать доверительную атмосферу, то многие из проблем можно будет решить довольно легко, резюмировала специалист.