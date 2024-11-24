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24.11.2024, 10:59

Названы страны, в которых принимают карты «Мир» и UnionPay

Новости Мира 0 369

В настоящее время карты российской платежной системы «Мир» принимают в 11 странах, а китайского аналога от UnionPay — в 154 государствах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службы клиентской поддержки, передает "Газета.RU"

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

«Карты «Мир» сейчас принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Казахстане, на Кубе, во Вьетнаме, в Венесуэле и Южной Осетии», — говорится в сообщении.

Согласно данным UnionPay, карты китайской платежной системы принимаются в 154 государствах. Среди них Россия, страны СНГ, Европы и США.

21 ноября минфин США расширили санкционный список в отношении России, включив в него ряд юрлиц, включая Газпромбанк. После этого кредитные организации по всему миру начали отказываться обслуживать карты UnionPay, выпущенные российским банком.

В частности, накануне карты UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк, перестали обслуживать банки Турции. При попытке снять деньги в банкомате выдавалось предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данной кредитной организацией.

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