Американский школьник обратился за помощью в решении задачи по математике в службу 911

На прошлой неделе заместитель шерифа Висконсина принял необычный звонок от ребенка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на ABC news.

Фото: Pixabay

Это - не совсем чрезвычайная ситуация. Мне просто нужна помощь с одной математической задачей в моем домашнем задании. Это - уровень восьмого класса. Извините, что трачу ваше время, - сказал ребенок.

Ну, я не очень хорош в математике, милая, но я могу попробовать. Что это?. - ответил Краузе.

Затем ребенок рассказал Краузе задачу. Услышав проблему, Краузе ответил ребенку.

О, боюсь, я в этом не силен, - прокомментировал полицейский.

Приехавший на вызов сотрудник полиции, заместитель местного шерифа Чейз Мейсон, признался, что тоже «не слишком хорош в математике», но, тем не менее, согласился помочь ребенку. Вместе, к счастью, они смогли решить задачу, «связанную с десятичными дробями».