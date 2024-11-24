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24.11.2024, 14:13

Дмитрий Нагиев заявил, с кем из коллег не хочет работать на съемочной площадке

Новости Мира 0 859

Актер Дмитрий Нагиев высказался о коллегах, которые публично делят детей после развода, передает hibiny.ru

Фото: тг- канал Дмитрия Нагиева
Фото: тг- канал Дмитрия Нагиева

Российский актер Дмитрий Нагиев высказался о коллегах, которые ему неприятны. Имен он не назвал, зато выделил качество людей, вызывающее дискомфорт при общении.

Оказалось, Нагиеву не хочется находиться с людьми, которые после развода не смогли мирно решить, как дальше воспитывать общих детей. По мнению актера, выносить информацию о разногласиях по этому вопросу не стоит, пишет «7 дней».

«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей. Не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — сказал Дмитрий Нагиев.

Журналисты предположили, что Нагиев может намекать на своего коллегу Павла Прилучного. Популярный актер судится с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Предметом разбирательства стала опека над сыном Тимофеем. Мальчику исполнилось 11 лет.

До того, как начались судебные разборки, в соцсетях бывших супругов неоднократно поднималась тема финансового содержания наследников. Муцениеце обвиняла бывшего, что тот мало вкладывается в детей, она хотела, чтобы Прилучный перечислял ей треть своих доходов.

Стоит отметить, что Прилучный с Муцениеце не единственные, кому не удалось разойтись без взаимных претензий друг к другу по поводу детей, поэтому Нагиев вполне мог иметь в виду кого-то другого.

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