Дмитрий Нагиев заявил, с кем из коллег не хочет работать на съемочной площадке

Фото: тг- канал Дмитрия Нагиева

Российский актер Дмитрий Нагиев высказался о коллегах, которые ему неприятны. Имен он не назвал, зато выделил качество людей, вызывающее дискомфорт при общении.

Оказалось, Нагиеву не хочется находиться с людьми, которые после развода не смогли мирно решить, как дальше воспитывать общих детей. По мнению актера, выносить информацию о разногласиях по этому вопросу не стоит, пишет «7 дней».

«Давайте без имен. Но мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей. Не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать», — сказал Дмитрий Нагиев.

Журналисты предположили, что Нагиев может намекать на своего коллегу Павла Прилучного. Популярный актер судится с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Предметом разбирательства стала опека над сыном Тимофеем. Мальчику исполнилось 11 лет.

До того, как начались судебные разборки, в соцсетях бывших супругов неоднократно поднималась тема финансового содержания наследников. Муцениеце обвиняла бывшего, что тот мало вкладывается в детей, она хотела, чтобы Прилучный перечислял ей треть своих доходов.

Стоит отметить, что Прилучный с Муцениеце не единственные, кому не удалось разойтись без взаимных претензий друг к другу по поводу детей, поэтому Нагиев вполне мог иметь в виду кого-то другого.