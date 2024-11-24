P. Diddy предъявили новые обвинения в изнасиловании мужчины

Еще два мужчины и женщина обвинили ожидающего суда рэпера P.Diddy в изнасилованиях, передает «Голос народа» .

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Телеканал ABC сообщает, что против рэпера Шона Комбса (известный под ником P. Diddy) подали еще несколько исков. Его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 39-летнего мужчины. Инцидент якобы произошел в 2022 году на одной из вечеринок.

Другим истцом является актер, однако его имя не разглашается. Судя по судебным записям, он подвергся насилию в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

Также новое заявление против P. Diddy с обвинениями в изнасиловании подала женщина, ее данные засекречены, - пишет издание.

Рэпер находится в тюрьме в ожидании суда. Основные обвинения, по которым сейчас ведется расследование, касается торговли людьми и сексуальных преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних.