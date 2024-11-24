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24.11.2024, 15:14

Вице-президент Филиппин заявила, что наняла киллера для убийства президента страны

Новости Мира 0 399

Вице-президент Филиппин Сара Дутерте заказала киллеру убийство президента страны Фердинанда Маркоса-младшего. Об этом политик сама заявила на пресс-конференции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на CBS News.

Фото: Aaron Favila / AP
Фото: Aaron Favila / AP

Сара Дутерте заявила в субботу, что наняла убийцу, чтобы убить президента Филиппин, его жену и спикера Палаты представителей, и добавила, что "это не шутка".

Исполнительный секретарь Лукас Берсамин передал сообщение об "активной угрозе" президенту Фердинанду Маркосу-младшему, элитным силам президентской охраны "для немедленных надлежащих действий". Пока неясно, какие действия будут предприняты в отношении вице-президента страны после ее заявления.

Командование президентской безопасности немедленно усилило охрану Маркоса и заявило, что считает угрозу вице-президента, которая была высказана столь нагло на публике, проблемой национальной безопасности.

Силы безопасности заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами для выявления, сдерживания и защиты от любых угроз в адрес президента и его семьи.

Фердинанд Маркос-младший баллотировался вместе с Дутерте в качестве своего напарника на пост вице-президента на выборах в мае 2022 года. Оба политика одержали убедительную победу.

Однако два лидера и их команды вскоре вступили в ожесточенную борьбу из-за ключевых разногласий, в том числе в подходах к "агрессивным действиям Китая" в Южно-Китайском море.

Вице-президент Сара Дутерте стала активно критиковать Маркоса, его жену Лизу Аранета-Маркос и спикера палаты представителей Мартина Ромуальдеса, союзника и кузена президента, обвиняя их в коррупции, некомпетентности и политическом преследовании семьи Дутерте и ее близких сторонников.

Ее последняя тирада была спровоцирована решением членов палаты представителей, связанных с Ромуальдесом и Маркосом, задержать главу ее администрации Зулейку Лопес, которую обвинили в препятствовании расследования Конгресса о возможном нецелевом использовании ее бюджета в качестве вице-президента и министра образования. Позже Лопес перевели в больницу после того, как стало известно, что женщина заболела.

На онлайн-пресс-конференции в субботу разгневанная Сара Дутерте обвинила президента Маркоса в некомпетентности и лжи, а его жену и спикера Палаты представителей - в ругательных высказываниях.

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