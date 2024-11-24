Застрявшему между скалами туристу ампутировали ногу для спасения его жизни

60-летний иностранный турист оказался в критическом состоянии и лишился ноги после того, как провел более 20 часов в зажатом состоянии между скалами в Австралии, передает Tengri Travel со ссылкой на Independent.
Газета пишет, что инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Перед этим мужчина упал в воду во время сплава по реке Франклин в составе группы на юго-западе Тасмании.
Сообщается, что его смарт-часы отправили вызов о помощи спасателям примерно через час после падения, указав его местоположение.
Им понадобилось несколько попыток в пятницу вечером и в субботу утром, чтобы освободить пострадавшего, который частично находился в это время в воде.
Это была ситуация на грани жизни и смерти, и было принято решение по согласованию с пострадавшим ампутировать его ногу, чтобы иметь возможность извлечь его из расщелины в скале, - сообщил исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Дуг Остерлу.
По его словам, сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако медицинские специалисты заявили, что его спасение было единственно возможным благодаря экстренным действиям.
Поясняется, что левую ногу ампутировали выше колена. Во время процедуры пациент находился под наркозом.
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