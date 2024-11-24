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24.11.2024, 17:33

Застрявшему между скалами туристу ампутировали ногу для спасения его жизни

Новости Мира 0 357

60-летний иностранный турист оказался в критическом состоянии и лишился ноги после того, как провел более 20 часов в зажатом состоянии между скалами в Австралии, передает Tengri Travel со ссылкой на Independent.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Газета пишет, что инцидент произошел в пятницу во второй половине дня. Перед этим мужчина упал в воду во время сплава по реке Франклин в составе группы на юго-западе Тасмании.

Сообщается, что его смарт-часы отправили вызов о помощи спасателям примерно через час после падения, указав его местоположение.

Им понадобилось несколько попыток в пятницу вечером и в субботу утром, чтобы освободить пострадавшего, который частично находился в это время в воде.

Это была ситуация на грани жизни и смерти, и было принято решение по согласованию с пострадавшим ампутировать его ногу, чтобы иметь возможность извлечь его из расщелины в скале, - сообщил исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Дуг Остерлу.

По его словам, сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако медицинские специалисты заявили, что его спасение было единственно возможным благодаря экстренным действиям.

Поясняется, что левую ногу ампутировали выше колена. Во время процедуры пациент находился под наркозом.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
При благоприятных услвиях микрохирурги могли бы пришить ногу обратно
24.11.2024, 14:31
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