Регулярное употребление колбасы сокращает жизнь, предупредил врач

Регулярное употребление колбасы может негативно сказаться на здоровье и сократить продолжительность жизни, заявил доктор медицинских наук и врач-диетолог Михаил Гинзбург, сообщает Zakon.kz .

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В беседе с News.ru он отметил, что колбаса относится к глубоко переработанным продуктам мясной промышленности. Даже 100 граммов колбасы или ветчины могут неблагоприятно повлиять на организм, ухудшая состояние микрофлоры кишечника и повышая риск развития возрастных заболеваний.

Однако Гинзбург подчеркнул, что отказ от такой продукции позволяет восстановить ресурсы организма и улучшить общее состояние здоровья.

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