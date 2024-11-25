Мужчина несколько лет насиловал подростков

Против жителя Владикавказа возбудили дело о принуждении к интиму подростка, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Сапа 15 .

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52-летний задержанный по подозрению в многократных изнасилованиях подростка стал фигурантом еще одного уголовного дела. В полицию, по данным “Сапы”, обратился другой потерпевший.

Парень рассказал, что, когда ему было 16, он со знакомыми оказался в гостях у мужчины. На следующий день тот позвал его одного под надуманным предлогом о помощи.

Мужчина склонил парня к интимным действиям, а после начал шантажировать, заявив, что в его квартире есть камеры и прошлая встреча была записана.

Подросток испугался распространения кадров и больше полутора лет приходил к мужчине, который принуждал его к интимной связи.

Ранее издание писало, что в начале ноября против мужчины возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка. 14-летнего юношу мужчина шантажировал, угрожая рассказать все родителям. Парень подвергался изнасилованию несколько лет.

Сейчас против фигуранта возбудили новые дела о понуждении к действиям сексуального характера.