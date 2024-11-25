Водитель внедорожника открыл стрельбу из-за дорожного конфликта в Саратовской области, погиб человек

В городе Маркс Саратовской области произошла стрельба во время дорожного конфликта. Водитель выстрелил в двух мужчин, находившихся в салоне другого автомобиля. Погиб один человек, один пострадал, сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Следственного управления Следкома России по Саратовской области. Преступник скрылся с места происшествия.

Фото: кадр из видео

По предварительным данным следствия, дорожный конфликт между водителями произошёл у дома №11 по улице Победы. Один из участников конфликта открыл огонь по двум мужчинам, находившимся в другом автомобиле.

Предварительно, стрелок был вооружён пистолетом Макарова – он выпустил по легковушке минимум пять пуль, несколько из них попали в 33-летнего водителя "Оки" Михаила Кутузова и в 48-летнего пассажира Алексея Соколовского. Первый погиб на месте, второго экстренно госпитализировали.

В городе объявили план "Перехват". По данным Telegram-каналов, в Марксе начали останавливать все машины.

По факту убийства и покушения на убийство региональный Следком возбудил уголовное дело. Следователи совместно с полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и установления личности преступника.

Позже стало известно, что подозреваемого задержали. Им оказался 41-летний предприниматель Рубик Акопян. После расстрела "Оки" он спокойно пошёл домой, даже не пытаясь скрываться. В квартире, по данным SHOT, его и задержали. Свой Land Cruiser Акопян припарковал во дворе на проспекте Строителей, где живёт с братом.