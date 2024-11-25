На Роналду подали в суд. Подробности

Косметолог Рошан Равиндран подал в суд на звездного нападающего "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду , передает Vesti.kz .

Фото с сайта championat.com

Как сообщает The Sun, специалист обратился в суд из-за неоплаченного счета в размере 40 тысяч фунтов. В заявлении говорится, что Равиндран работал на Роналду и на членов его семьи в клинике в Чешире.

Специалист предоставлял свои услуги португальцу тогда, когда он играл за "Манчестер Юнайтед" в 2021 и 2022 годах. Отмечается, что Рошан специализируется на ботоксе, филлерах, уходе за кожей и подтяжке.

В настоящий момент 39-летний Роналду выступает в Саудовской Аравии за "Аль-Наср". Его контракт действителен до 2025 года.