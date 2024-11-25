BMW обязали выплатить россиянину свыше 300 млн рублей компенсации за неработающий вентилятор

Житель Подмосковья через суд добился от немецкого автоконцерна BMW компенсации за некачественно работающий автомобиль. Решением суда компания обязана выплатить истцу около 300 млн руб., пишет Life.ru, передает hibiny.ru

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Известно, что предприниматель из подмосковного региона купил автомобиль X7 3 года назад, заплатив за покупку 11 млн рублей. При продаже было заявлено, что автомобиль идет в полной комплекции, в частности, с обдувкой спинок передних сидений, чтобы комфортно совершать поездки при высокой температуре воздуха.

Вскоре владелец авто заметил, что система вентилирования совершенно не работает, а еще она издавала громкие звуки и создавала дискомфорт при сидении. Мужчина подал иск в суд на концерн с требованием предоставить ему новое авто.

В итоге фемида встала на сторону истца, обязав автоконцерн выплачивать россиянину неустойку до замены авто, но в BMW решение суда проигнорировали. На данный момент пени составляют чуть более 300 млн руб. и суд по-прежнему непреклонен, настаивая на правоте истца.