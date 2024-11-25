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25.11.2024, 08:10

Филипп Киркоров удивил новым заявлением — неожиданно признался, что родился мертвым

Новости Мира 0 597

Филипп Киркоров является одним из самых эпатажных представителей российской эстрады. Артист всегда на слуху, о нем говорят по самым разным поводам, передает hibiny.ru

Фото: тг-канал Shot
Фото: тг-канал Shot

Нередко поп-король оказывается в центре скандалов из-за неосторожных высказываний, которые некоторым россиянам кажутся неэтичными и даже оскорбительными. Так, много шума наделала фраза певца в отношении журналистки в розовой кофточке. Дело было 20 лет назад, а об истории до сих пор помнят.

Недавно артист вновь высказался не совсем удачно. На этот раз в адрес квадроберов. Пошлую фразу про котика общественники попросили проверить на предмет пропаганды ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Но сейчас внимание к себе Киркоров привлек абсолютно другим способом. Он шокировал россиян новостью о том, что родился мертвым, о чем говорится в новом номере журнала Psychologies.

«Вы знаете, что мертвым родился? Да. Пуповина вокруг шеи обмоталась. На свет появился, не дыша… А потом вдох, и столько любви обрушилось на меня», — признался поп-король.

Ранее мы писали, что Киркоров ненароком выдал свою настоящую фамилию — «король» оказался вовсе не болгарином.

Также сообщалось, что россияне требуют гнать со сцены Киркорова, которого опять поймали на фонограмме.

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