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25.11.2024, 08:54

Пожар на борту SSJ-100: пассажиры рейса Сочи — Анталья подают в суд на «Азимут»

Новости Мира 0 637

Пассажиры самолета SSJ-100, выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, готовят коллективный иск против авиакомпании «Азимут» из-за инцидента при посадке — после жесткого приземления самолет загорелся. Несмотря на отсутствие пострадавших, пассажиры жалуются на недостаточную поддержку и на то, что в результате происшествия надышались угарным газом, передает "Газета.RU"

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявшего рейс из Сочи в Анталью, заявили о намерении подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на одну из пассажирок.

По данным издания, пассажиры пожаловались на отсутствие помощи после происшествия. Они также рассказали, что в результате инцидента надышались угарным газом. Одна из пассажирок рассказала, что во время посадки самолет резко ударился о землю, а спустя минуту начался пожар. По ее словам, подготовка документов для обращения в суд началась сразу после эвакуации в аэропорту Антальи.

В авиакомпании заявили, что причиной происшествия стал сдвиг ветра, и сообщили, что резервный самолет уже готовится для обратного рейса. Источник «Ъ», близкий к следствию, сообщил, что в настоящее время рассматриваются две версии — сдвиг ветра при посадке или ошибка пилота.

Долго не могли приземлиться

Одна из пассажирок в беседе с «Известиями» рассказала, что снижение должно было занять около 20 минут, однако этот процесс продлился вдвое дольше. Юлия Костина отметила, что самолет несколько раз заходил на круг, и пассажиры начинали беспокоиться из-за необычно долгого маневрирования.

«Я долго думала, почему мы все кружим, какие-то странные ощущения, посадить самолет никак не могут», — сказала она.

После длительного кружения самолет резко ударился о полосу при приземлении и внезапно затормозил. Костина рассказала, что сразу после остановки в самолете погас свет, а пассажиры не могли понять, что происходит. Один из находившихся в задней части салона мужчин закричал, что за иллюминатором виден дым и огонь.

«Все стали вставать и «давайте выходить, открывайте аварийный выход». Стюардесса растерялась, она, наверное, не знает, как действовать в такой ситуации. Она говорит: «помогите». К ней подошел мужчина, он помог открыть ей аварийный трап», — рассказала она.

Костина подчеркнула, что, несмотря на тяжелую посадку и пожар, никто из находившихся на борту не пострадал. Пассажиры выразили благодарность за оперативность спасателей, но подчеркнули, что произошедшее стало для многих шоком.

Пожар на борту

О возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 стало известно вечером, 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам. Лайнер совершал посадку в сложных погодных условиях. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание двигателя. Инцидент повлиял на работу аэропорта: более 20 рейсов были перенаправлены в другие воздушные гавани.

Пассажирам оказывает поддержку генконсульство России. Диппредставительство в Анталье сообщило, что во взаимодействии с турецкими властями, Росавиацией и авиакомпанией «Азимут» были приняты меры для оказания помощи пассажирам самолета. Для этого сотрудники консульства выехали к месту происшествия. Часть пассажиров покинули аэропорт, а тем, кто ожидал выдачи багажа, было организовано питание. Россияне, планировавшие возвращение обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного самолета.

В сообщении генконсульства также отмечается, что удалось урегулировать вопрос въезда в Турцию для десяти россиян, оставшихся без заграничных паспортов из-за пожара. Консульство пообещало содействовать в их дальнейшем документировании. Для помощи гражданам открыт круглосуточный телефон экстренной связи.

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