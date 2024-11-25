В Вильнюсе на двухэтажный жилой дом упал грузовой самолет

В результате происшествия несколько человек пострадали и один погиб, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Delfi .

Фото: Х/@AZ_Intel_

По данным полиции, авиакатастрофа произошла в 5.30 утра 25 ноября. Грузовой самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дома.

В самолете находилось 4 человека: два пилота и два рабочих. Спасатели достали одного из пилотов из под обломков, он уже пришел в сознание.

Сообщается, что в больницу доставлены двое пострадавших, один человек скончался.

"Все жильцы дома, где упал самолет, предположительно живы", - сообщили в Центре кризисного управления при правительстве.

Напомним, ранее в аэропорту турецкого города Антальи во время посадки загорелся самолет российской авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) с пассажирами и пилотами на борту.