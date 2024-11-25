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25.11.2024, 11:26

Блогер описал некоторые законы в Германии фразой «русскому не понять»

Новости Мира 0 604

Российский путешественник побывал в Германии, побеседовал с живущей там соотечественницей и описал некоторые местные законы фразой «русскому не понять». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен», передает lenta.ru

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com
Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Автор публикации подчеркнул, что Германия — это страна, где практически все регулируется законом. По его словам, немецкие правила особенно удивляют русского человека, привыкшего жить «с широко открытой душой».

Россиянка по имени Ольга, которая переехала в Германию более 25 лет назад, рассказала блогеру, что в этой стране нужно оформлять ежегодную страховку на собаку в размере примерно 100 евро (около 10,6 тысячи рублей). Кроме того, немцы платят налог на теле- и радиовещание в размере 20 евро (около 2 тысяч рублей), а также налог «на дождь» в размере до 2 евро (около 200 рублей).

«Дело в том, что все осадки, которые выпадают на такую "закрытую" территорию, не могут впитаться в землю естественным путем. Эта вода попадает в ливневки, а затем в канализацию — вот за это и необходимо платить. Эдакий коммунальный платеж», — пояснил автор.

Еще один интересный закон, о котором узнал путешественник, — о чистоте пива. Он подразумевает, что настоящий пенный напиток может быть сварен только из трех ингредиентов: ячмень, хмель и вода. За нарушение немецкие производители будут вынуждены заплатить огромные штрафы. Также в Германии запрещено ехать по автобану с недостаточным количеством бензина в баке, делать ремонт по выходным дням и играть на музыкальных инструментах в определенное время суток.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл способы познакомиться с немецкими девушками. За приятными встречами он посоветовал идти в любой бар, а также в университеты и общежития.

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