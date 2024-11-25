Австрийский сантехник наткнулся на клад во время ремонтных работ: сундук оценили в два миллиона фунтов стерлингов

Фото: thesun.co.uk

Специалист по сантехническим работам получил заказ на ремонт водопровода на одной из старинных вилл в престижном районе Вены Пенцинг. При очистке подвала он заметил торчащую из пола веревку. Выдернуть ее не получилось, но водопроводчика это не остановило. С помощью лома и лопаты он выкопал довольно глубокую яму, на дне которой обнаружил ржавый стальной сундук.

Внутри счастливчик нашел монеты с изображением Моцарта. Общий вес монет составил 30 килограммов. Нежданный клад оценили в два миллиона фунтов стерлингов (чуть больше чем четверть миллиарда рублей).

По австрийским законам, прибыль от такой находки делится между тем, кто ее нашел и владельцем недвижимости, на территории которой был спрятан своеобразный клад. Счастливый сантехник назвал свою удачу фантастической и отметил, что буквально за день до этого в этом подвале работали другие водопроводчики, которые просто не придали значения какой-то там старой веревке, торчащей из пола.