Инспектор ГАИ назвал главное преимущество белых авто: этот цвет скрывает массу бонусов

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Новички за рулем уверены, что белый автомобиль может выбрать только человек с плохим вкусом. Сам белый цвет они считают банальным и не практичным. На самом деле все в точности до наоборот. Опытные водители знают все о скрытых преимуществах былых автомобилей.

Хитрость продуманных автовладельцев в беседе NaAvtotrasse.ru раскрыл сотрудник Госавтоинспекции, подчеркнув, что модели в белом цвете кузова будут всегда популярны.

По результатам последних исследований, белый цвет кузова признан самым популярным в мире. И это немудрено, если вспомнить, что, по статистике крупнейших страховых компаний, белые авто реже всего попадают в аварии. Они просто самые заметные даже в темное время суток. Ко всему прочему белые модели продают в большинстве случаев без дополнительной наценки.

Детали на белые авто найти гораздо проще. Они выигрывают и за счет естественной теплоизоляции — белый кузов не так греется на солнце. Многие также считают, что на белом хуже видны царапины и некоторые пятна грязи.

Справка: есть и другая сторона медали — по официальной статистике Следственного комитета белые авто угоняют в разы чаще, чем машины другого цвета.