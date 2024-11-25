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25.11.2024, 18:25

Как интернет усиливает стресс и ухудшает психическое здоровье

Новости Мира 0 417

Новое исследование, в котором приняли участие более 1000 человек, раскрыло механизм, из-за которого интернет может негативно влиять на психику, рассказывает Tengri Life со ссылкой на dailymail.co.uk.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Залипание в ленте соцсетей, где одна плохая новость сменяет другую, – знакомо? Это называется doomscrolling – привычка искать негативный контент в интернете, даже если он портит вам настроение.

Учёные из Университетского колледжа Лондона (UCL) установили, что люди с нестабильным психическим состоянием особенно подвержены этому. Итог – чувство подавленности усиливается, а выйти из этого замкнутого круга становится всё сложнее. Выбор за вами: продолжить листать или взять паузу для себя.

В рамках эксперимента участники провели 30 минут, просматривая интернет-страницы, после чего прошли повторный тест на психическое здоровье и поделились своей историей поиска. Итог удивил: люди с наихудшим психическим состоянием нашли больше всего сайтов с негативным контентом.

Чтобы понять, что первично – плохое настроение или привычка потреблять мрачный контент, учёные провели дополнительный эксперимент. Они изучали, усиливает ли негативная информация депрессивное состояние или же это состояние заставляет выбирать такой материал. Результаты наводят на мысль: наше поведение в интернете не только отражает, но и формирует наше психическое здоровье.

"Многие говорят, что существует взаимосвязь между плохим психическим здоровьем и использованием интернета", – отметила Тали Шарот, профессор когнитивной нейронауки.

В новом эксперименте участников разделили на две группы: одним показывали более позитивный контент, а другим – сайты с негативной тематикой. Результат оказался ожидаем: те, кто читал негатив, продолжали искать всё больше депрессивного контента. Это ещё раз доказывает: то, что мы выбираем читать, напрямую влияет на наше настроение и психическое состояние.

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