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25.11.2024, 19:05

Поджигатель Корана Никита Журавель приговорен к 13,5 года колонии

Новости Мира 0 2 222

Никита Журавель получил 13 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Об этом сообщил Telegram-канал V1, передает "Газета.RU"

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

С учетом неотбытого срока за сжигание Корана он проведет в колонии ближайшие 14 лет.

Приговор может быть обжалован в Третьем апелляционном суде в течение 15 дней.

По данным Генпрокуратуры РФ, в марте прошлого года Журавель по собственной инициативе связался с представителями службы безопасности Украины и предложил сотрудничество. Молодой человек переслал СБУ видео железнодорожного состава, который перевозил российскую военную технику, а также передал сведения о передвижении служебной машины одной из войсковых частей.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. 27 февраля 2024 года Висаитовский районный суд Грозного приговорил его к 3,5 года колонии общего режима за оскорбление чувств верующих и хулиганство.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб" Лицемерный киевский режим пойдет на все что бы ослабить общенародное единство в многонациональной России. И это не смотря на то что Киев пытается найти поддержку в среде мусульманского народа крымских татар
26.11.2024, 03:23
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