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25.11.2024, 23:12

Яхта с туристами затонула в Египте, десятки человек пропали без вести

Новости Мира 0 667

Яхта с иностранными туристами затонула у побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, 28 человек спасены, 17 считаются пропавшими без вести, передает Tengri Travel со ссылкой на The Guardian.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Газета пишет, что судно Sea Story перевозило 31 туриста из разных стран и 14 членов экипажа.

"Причина затопления четырехпалубной моторной яхты с деревянным корпусом пока не ясна", - говорится в материале.

В числе пропавших без вести числятся несколько подданых Великобритании, министерство иностранных дел этой страны подтвердило, что оказывает консульскую поддержку людям и их семьям в связи с инцидентом.

Яхта отправилась из порта Галеб, недалеко от города Марса-Алам, для дайвинг-тура, и должна была прибыть в пятницу в Хургаду.

По данным местных властей, некоторых выживших спасли с помощью самолета, а другие были эвакуированы на военном корабле. Ведутся интенсивные поисковые операции в координации с военно-морскими и вооруженными силами.

Согласно сообщениям египетских СМИ, среди находившихся на борту были четыре британца, четыре немца, пять испанцев, два бельгийца, три словака и два американца.

Отмечается, что в районе Марса-Алама в этом году произошли как минимум два подобных случая, однако оба обошлись без жертв.

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