Яхта с туристами затонула в Египте, десятки человек пропали без вести

Яхта с иностранными туристами затонула у побережья египетского города Марса-Алам на Красном море, 28 человек спасены, 17 считаются пропавшими без вести, передает Tengri Travel со ссылкой на The Guardian.
Газета пишет, что судно Sea Story перевозило 31 туриста из разных стран и 14 членов экипажа.
"Причина затопления четырехпалубной моторной яхты с деревянным корпусом пока не ясна", - говорится в материале.
В числе пропавших без вести числятся несколько подданых Великобритании, министерство иностранных дел этой страны подтвердило, что оказывает консульскую поддержку людям и их семьям в связи с инцидентом.
Яхта отправилась из порта Галеб, недалеко от города Марса-Алам, для дайвинг-тура, и должна была прибыть в пятницу в Хургаду.
По данным местных властей, некоторых выживших спасли с помощью самолета, а другие были эвакуированы на военном корабле. Ведутся интенсивные поисковые операции в координации с военно-морскими и вооруженными силами.
Согласно сообщениям египетских СМИ, среди находившихся на борту были четыре британца, четыре немца, пять испанцев, два бельгийца, три словака и два американца.
Отмечается, что в районе Марса-Алама в этом году произошли как минимум два подобных случая, однако оба обошлись без жертв.
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