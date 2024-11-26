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26.11.2024, 08:17

В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

Новости Мира 0 274

С 25 ноября в стране отменяется комиссия за переводы денег, если они выполняются через мобильные приложения банков, платежные системы или интернет-банкинг, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Как передает пресс-служба Нацбанка на своей странице в Instagram, правило будет действовать до 31 декабря 2025 года и касается переводов внутри страны в сомах. Отмена комиссии касается всех переводов между физическими лицами, включая переводы на банковские карты международных систем.

"Однако комиссия останется при переводах через платежные терминалы", – говорится в сообщении.

На днях в Кыргызстане запретили вейпы и электронные сигареты.

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