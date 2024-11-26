Видео тушения самолета Sukhoi Superjet показал турецкий спасатель

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Авиационно-спасательная служба аэропорта (ARFF) также показала эвакуацию пассажиров и экипажа горящего в Антальи судна. Спасатели показали, как в экстремальных условиях они справились с ликвидацией огня и эвакуацией пассажиров.

Пожар на борту Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" произошел вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс Сочи – Анталья. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа.

Фраза в конце ролика переводится с турецкого как "всегда готов".

А в Вильнюсе ночью 25 ноября 2024 года грузовой самолет упал на двухэтажный жилой дом недалеко от аэропорта.