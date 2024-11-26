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26.11.2024, 11:48

В возрасте 100 лет умерла "регулировщица Великой Победы" Мария Лиманская

Новости Мира 0 481

В ночь на 26 ноября 2024 года на 101-м году жизни скончалась участница Великой Отечественной войны Мария Лиманская, известная по фотографии 1945 года на фоне Бранденбургских ворот, сообщает Zakon.kz.

Фото: Роман Бусаргин, ВК
Фото: Роман Бусаргин, ВК

Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"Сегодня ночью ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская – знаменитая на весь мир Бранденбургская Мадонна. Мария Филипповна – удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнем она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина", – написал он.

И там военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка у Бранденбургских ворот направляет проезжающие автомобили, за неделю до Великой Победы.

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