Александра Буйнова признали неизличимо больным

Народного артиста России Александра Буйнова признали неизлечимо больным и присвоили ему паллиативный статус. Об этом сообщает Telegram -канал Shot, передает Lenta.ru

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

По данным источника, исполнителю поставили диагноз «рак предстательной железы четвертой степени». Отмечается, что состояние певца ухудшилось в ноябре, после чего он посетил стационар московской больницы. Врачи назначили Буйнову необходимые препараты и лекарства на «экстренный случай», если ему станет «совсем плохо», пишет канал. Также артисту рекомендовали пить много воды и щадящую диету.

Ранее жена Александра Буйнова Елена опровергла сообщения о том, что ее супруг был госпитализирован из-за рецидива онкологического заболевания.

В 2011 году Буйнов излечился от рака предстательной железы. Он прошел курс необходимых процедур, не отменяя при этом запланированные выступления.