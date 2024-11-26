"Постой, паровоз": рубль катится вниз и тянет за собой тенге

Банк России установил 26 ноября 2024 года официальный курс доллара США на уровне 103,79 рублей - это сильнейшее падение российской валюты с весны 2022 года. Стремительные темпы девальвации рубля не могут не сказаться и на падении курса тенге, сообщает Zakon.kz.

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После ужесточения финансовых санкций Минфина США, под которые попали 50 российских банков во главе с государственным Газпромбанком, рубль только за три торговых дня на Мосбирже потерял по отношению к доллару более 4%.

Та же история происходит и в паре рубля с юанем. На торгах 25 ноября курс юаня к рублю так же установил рекорд с весны 2022 года, прибавив за день 3%, а с начала ноября — 7%.

Сегодня на Forex курс доллара к рублю превышает отметку в 105 рублей, курс евро также показывает рост выше 110 рублей впервые с августа 2023 года.

Ситуация с валютой главного экономического партнера Казахстане не могла не отразится и на поведении тенге, курс которого тоже стал "проседать" по отношению ко всем валютам, кроме рубля. По официальным данным Национального банка РК, курс доллара 26 ноября составляет 498,51 тенге (днем ранее — 498,34), евро – 522,84 тенге (519,72), рубля – 4,81 тенге (4,85).

Что же служит причиной падения рубля и тенге? По мнению экономиста Павла Шпиделя, на рубль сегодня давят два краткосрочных фактора:

сильнейшее укрепление доллара на глобальных валютных рынках с начала октября – почти 7.5%, что является самым большим движением за два года.

санкции против Газпромбанка, которые могут нарушить (хотя нет конкретного подтверждения) экспортные потоки нефтегазового кластера.

снижение возврата валютной выручки, что создает дефицит валюты на внутреннем рынке России.

"Санкции создали ситуацию, когда доступ к валюте (вообще любой, а не только к долларам и евро) становится проблемой для российских резидентов. Удерживать на внешних счетах еще можно, но оборачивать в российском финансовом контуре (когда транзакции проводят российские юрлица) становится сложно. Это и есть хронический дефицит валюты".Павел Шпидель

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев видит проблему обесценивания рубля несколько шире. Главной причиной текущей ситуации выступает серьезный перегрев экономики РФ, усугубляемый значительными военными расходами, которые многократно увеличивают спрос на фоне недостаточного продуктивного предложения.

В ответ на это Банк России повышает ключевую ставку, пытаясь сдержать инфляционное давление. Дополнительно ситуацию осложняют санкционные ограничения, снижающие экспортные доходы, а также дефицит валютной ликвидности, вызванный ограничением доступа к международным рынкам капитала и снижением цен на энергоносители.

"Одновременно усиливается спрос на валюту, что дополнительно давит на рубль. Конец года традиционно сопровождается увеличением государственных расходов, стимулирующих хозяйственную активность, а также ростом потребления в преддверии новогодних праздников. Эти факторы способствуют увеличению спроса на импорт, что усиливает давление на курс".Андрей Чеботарев

Регулятор может попытаться стабилизировать ситуацию через административные меры, такие как усиление контроля за движением капитала или стимулирование экспортеров к увеличению продажи валютной выручки. Но в краткосрочной перспективе рубль, вероятно, останется под давлением из-за ограниченности источников валютного предложения и сезонного роста спроса, считает Чеботарев.

По мнению финансиста Арсена Темирбаева, любое колебание в курсе рубля отражается и на курсе тенге, как бы это не отрицали многие экономисты.

"В совместном товарообороте доля России составляет около 20% — это второе место после Китая. При этом большое количество торговых сделок проводятся в рублях или тенге. То есть эти валюты очень тесно взаимосвязаны и их курс обоюдно влияет друг на друга. Но так как экономика России в 10 раз больше экономики Казахстана, то и влияние рубля на тенге намного больше".Арсен Темирбаев

При этом эксперт отмечает, что доля России во внешней торговле Казахстана за последние два года уменьшилась, но все равно остается критически важной.