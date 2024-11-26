Старейший мужчина в мире умер в возрасте 112 лет

В Великобритании в возрасте 112 лет скончался Джон Альфред Тиннисвуд, который был признан самым старым мужчиной в мире. Об этом сообщает британская газета Daily Mirror , передает "Газета.RU"

Фото: Guinness World Records

«Господин Тиннисвуд умер в понедельник в доме престарелых в Саутпорте, Мерсисайд, где он жил», — говорится в статье.

По словам членов семьи британца, в последние дни жизни он был окружен «любовь и музыкой». Они назвали Тиннисвуда умным, смелым и решительным человеком, а также прекрасным собеседником и талантливым в математике.

Статус старейшего мужчины в мире перешел к Тиннисвуду после смерти предыдущего его обладателя, венесуэльца Хуана Висента Переса Моры в возрасте 114 лет.

Свое долголетие Тиннисвуд объяснял обычной удачей и заявлял, что не придерживался каких-либо диет и съедал по пятницам рыбу с жареным картофелем. Многие из повседневных дел он выполнял сам, следил за своими финансами, а также слушал по радио мировые новости. По мнению Тиннисвуда, главный совет в сохранении здоровья — соблюдать умеренность.