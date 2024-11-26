Серия убийств потрясла Стамбул: за несколько часов убиты семь человек

Первое из убийств началось с того, что Бахтияр Аладаг убил свою жену Севим Аладаг, 10-летнего сына Арсала Аладага и тещу Тюркан Сойлу, выстрелив им в голову во время пикника у озера Бюйюкчекмедже. Стало известно, что после этих убийств, совершенных в период с 15.00 до 15.30, Аладаг убил своих родителей.

Между 16.00 и 16.30 в районе Бююкчекмедже Селалие Аладаг выстрелил в голову своей матери Некмие (55 лет) и отцу Мухаммету Аладагу (65 лет) и убил их. Он также тяжело ранил свою 30-летнюю сестру Букет Аладаг, которая в тот момент находилась дома.

Затем Бахтияр Аладаг отправился в парикмахерскую, где работал его шурин, в районе Авджылар. Там он выстрелил в голову парикмахеру Мехмету Салиху Озсёкюку и тяжело ранил своего шурина Гёкхана Сойлу.

Цепочка убийств Бахтияра Аладага протянулась до Эсеньюрта. Около 18.00 он убил сына своего дяди Шадана Сердара Бюке в Эсеньюрте. Спустя полчаса он покончил с жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову. Бюке, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями, не удалось спасти.

Полиция заявила, что Аладаг имел пристрастие к наркотикам и в прошлом совершал тяжкие преступления. Расследование после инцидента было сосредоточено на том, что Аладаг пережил психическое расстройство. Психиатры утверждают, что такое поведение может быть вызвано психозом.